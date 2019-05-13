За покупку лекарства для похудения могут посадить на 1,5 года

Две жительницы Оренбургской области осуждены за контрабанду сильнодействующих веществ. Об этом сообщается на сайте Уральской транспортной прокуратуры.

В декабре 2018 года обвиняемые заказали и оплатили через интернет из Казахстана препарат для снижения веса, содержащий в своем составе сильнодействующее вещество сибутрамин, общей массой не менее 33,840 гр. Как отмечает пресс-служба, обвиняемые заведомо знали, что в Российской Федерации оборот таких веществ ограничен.

При получении посылки с указанными препаратами в отделении службы доставки грузов города Орска одна из соучастниц была задержана сотрудниками таможни, а сильнодействующее вещество изъято из оборота.

Суд признал подсудимых виновными и назначил наказание одной из участниц в виде лишения свободы сроком на 1 год и 6 месяцев условно с испытательным сроком 2 года, второй - в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев с ограничением свободы на срок 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.