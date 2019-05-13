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За покупку лекарства для похудения могут посадить на 1,5 года

18 месяцев колонии за контрабанду сильнодействующих веществ

Две жительницы Оренбургской области осуждены за контрабанду сильнодействующих веществ. Об этом сообщается на сайте Уральской транспортной прокуратуры.

В декабре 2018 года обвиняемые заказали и оплатили через интернет из Казахстана препарат для снижения веса, содержащий в своем составе сильнодействующее вещество сибутрамин, общей массой не менее 33,840 гр. Как отмечает пресс-служба, обвиняемые заведомо знали, что в Российской Федерации оборот таких веществ ограничен.

При получении посылки с указанными препаратами в отделении службы доставки грузов города Орска одна из соучастниц была задержана сотрудниками таможни, а сильнодействующее вещество изъято из оборота.

Суд признал подсудимых виновными и назначил наказание одной из участниц в виде лишения свободы сроком на 1 год и 6 месяцев условно с испытательным сроком 2 года, второй - в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев с ограничением свободы на срок 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

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