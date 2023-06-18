За полгода почти 4 миллиона россиян начали хранить NFT ВКонтакте

Сервис VK NFT, который позволяет пользователям переносить свои цифровые активы на платформу, собрал уже более 3,7 миллиона пользователей с момента запуска в декабре, заявила Марина Краснова, генеральный директор «ВКонтакте», в интервью на ПМЭФе.

С помощью сервиса VK NFT пользователи могут привязывать свои цифровые активы, такие как изображения и видео, к своему профилю. Эти активы могут быть использованы в качестве аватара или выставлены на витринах в профиле. Для этого достаточно связать свой криптокошелек с сервисом.

Марина Краснова отметила, что VK NFT постепенно расширяет свои возможности, начиная с базовых функций, чтобы привлечь пользователей. Она также упомянула о большом интересе со стороны брендов, которые хотят узнать больше о том, как работает сервис и как проводить с ним NFT-дропы (продажи уникальных коллекций NFT).

Невзаимозаменяемий токен (NFT) представляет собой цифровой сертификат, основанный на технологии блокчейн, который подтверждает владение виртуальным активом. Это может быть уникальное цифровое искусство, игры или даже публикации в социальных сетях. Особенностью NFT является то, что их нельзя подделать, что делает их ценными и востребованными.