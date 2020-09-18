Наука и технологии
Сегодня 16:07
За пользователями бесплатного Wi-Fi в московском метро будут следить
В том числе через отслеживание посещаемых сайтов и т.д.
В сети появилась информация о том, что “МаксимаТелеком”, компания, предоставляющая услуги бесплатного Wi-Fi в московском метро, будет следить за пользователями сервиса: собирать детальную информацию о посещении сайтов, какие браузеры используют пользователи и т.д.
При этом, согласно имеющимся данным, единственным способом избежать от слежки является отказ от пользования услугами Wi-Fi в московском метро. В качестве сроков запуска новой системы называется период до конца 2020 года.
Вообще, о внедрении нововведений говорится в контракте компании “МаксимаТелеком” с подконтрольным Департаменту информационных технологий Москвы государственно-казенным учреждением “Мосгортелеком”, который был подписан еще 7 сентября 2020 года. Первым внимание на новую систему слежки обратил интернет-эксперт и активист открытых данных Иван Бегтин в своем одноименном Telegram-канале.