За пользователями бесплатного Wi-Fi в московском метро будут следить

При этом, согласно имеющимся данным, единственным способом избежать от слежки является отказ от пользования услугами Wi-Fi в московском метро. В качестве сроков запуска новой системы называется период до конца 2020 года.

Вообще, о внедрении нововведений говорится в контракте компании “МаксимаТелеком” с подконтрольным Департаменту информационных технологий Москвы государственно-казенным учреждением “Мосгортелеком”, который был подписан еще 7 сентября 2020 года. Первым внимание на новую систему слежки обратил интернет-эксперт и активист открытых данных Иван Бегтин в своем одноименном Telegram-канале.