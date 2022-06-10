За последнее время российские компании побили все рекорды по утечке пользовательских данных

Отмечается, что в открытый доступ выложили более 50 баз данных, в которых насчитывается порядка 616, 6 млн строк, включающих имена клиентов, их телефоны, адреса, даты рождения, а некоторые — хеш-пароли, паспортные данные, подробности заказов или результаты медицинских анализов.

Компании, которые более всего пострадали от подобных кибератак, относятся к сфере сервисов доставки, медицины, телекома, интернет-торговли, онлайн-образования, строительства и многому другому. Наибольшее количество баз данных выложено в конце мая, начале июня — 50, — как отмечалось выше. Для сравнения: в марте — 16, в апреле — 32.

«Большинство баз данных популярных компаний были выложены в публичный доступ для бесплатного скачивания — злоумышленники стремятся не заработать, а нанести максимальный ущерб компаниям и их клиентам», — отметил в Group-IB.