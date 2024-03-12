За последнюю неделю BTC побил рекорд по цене и по вычислительной мощности майнинга

Опубликовано 12 марта 2024, 20:15
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За последнюю неделю BTC побил рекорд по цене и по вычислительной мощности майнингаПервая криптовалюта бьёт свои же рекорды
За последнюю неделю биткоин побил несколько рекордов одновременно. BTC не только рванул выше $72 тысяч, что является, как говорят аналитики, «беспрецедентным историческим рекордом первой криптовалюты», но и побил рекорд по наращиванию мощности майнинга, включая увеличение размера блоков.
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На момент написания материала стоимость BTC к доллару составляла $72039. Майнинг «цифрового золота» усложнился, что выражается в наращивании мощности: с 4 по 10 марта хешрейт биткоина вырос с 564 эксахеш в секунду (ЭХ/с) до 618 ЭХ/с — на 9,57% всего за неделю.
При этом в изменениях трёхдневной простой скользящей (3DSMA) подъём средней был зафиксирован на максимуме в 661 EH/s. Как отмечается, майнеры наращивают мощности накануне апрельского халвинга, до которого осталось всего 6 тысяч блоков.