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За рубежом заинтересовались российской РЛС «Подсолнух-Э»За рубежом заинтересовались российской загоризонтной РЛС «Подсолнух-Э»
Генеральный директор АО «Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца» и АО «НПК НИИДАР» Юрий Аношко сообщил, что российская загоризонтная радиолокационная станция «Подсолнух-Э» интересует зарубежных заказчиков.
По словам Аношко, заключение контракта на поставку этой РЛС — длительный процесс. Сначала необходимо согласовать с заказчиком все характеристики, расположение станций, и провести рекогносцировочные работы.
Как отмечается, предназначение РЛС «Подсолнух-Э» — наблюдение надводной и воздушной обстановки в пределах прямой видимости и за линией горизонта. «Подсолнух-Э» способна сопровождать не менее 100 целей одновременно, которые может обнаруживать на дальности до 300 км.
«Могу сказать, что реальная заинтересованность "Подсолнухом-Э" и "Лагуной-И" есть, сейчас мы ведём активную работу с потенциальными заказчиками», — рассказал Юрий Аношко.