За рубежом заинтересовались российской РЛС «Подсолнух-Э»

По словам Аношко, заключение контракта на поставку этой РЛС — длительный процесс. Сначала необходимо согласовать с заказчиком все характеристики, расположение станций, и провести рекогносцировочные работы.

Как отмечается, предназначение РЛС «Подсолнух-Э» — наблюдение надводной и воздушной обстановки в пределах прямой видимости и за линией горизонта. «Подсолнух-Э» способна сопровождать не менее 100 целей одновременно, которые может обнаруживать на дальности до 300 км.

«Могу сказать, что реальная заинтересованность "Подсолнухом-Э" и "Лагуной-И" есть, сейчас мы ведём активную работу с потенциальными заказчиками», — рассказал Юрий Аношко.