За рубежом заметили, что импортные процессоры, в том числе Intel и AMD, идут в Россию в обход санкций

Все устройства поступают в Россию через неофициальные каналы — малоизвестные фирмы, находящиеся преимущественно в Эстонии, Гонконге, Турции и некоторых других странах. Все эти компании связаны с гражданами России.

Отмечается, что, например, оптовый продавец электроникой и комплектующими из Таллина поставил в Россию чипы на сумму не менее $17 млн. Это произошло в период с 1 апреля по 31 октября 2022 года.

При этом с февраля по ноябрь 2022 года, то есть в разгар санкций, комплектующие были поставлены в Россию на общую сумму $2 млрд.

Также Reuters сообщает, что в Россию поступает продукция и американских компаний Texas Instruments, Analog Devices, а также немецкой Infineon Technologies.