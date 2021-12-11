За сколько Россия разгромит войска Украины — рассказывает ветеран морской пехоты США

По словам специалиста, на это у российских военных уйдёт около 30-40 минут. При этом, по словам наших коллег из The New York Times, подобное мнение разделяют и многие чиновники из самой Украины.

Например, руководитель Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов открыто заявляет, что армия Украины способна эффективно противостоять России лишь в случае помощи армий западных стран.

Напомним, что ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба перечислил уязвимые «точки» в обороне страны. К таковым, например, он отнёс системы противоракетной и противовоздушной обороны (ПВО и ПРО).