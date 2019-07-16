За смартфоны в армии будут наказывать 30 днями гауптвахты

Новое дополнение ужесточит право военных рассказывать в интернете и представителям СМИ о том, к каким вооруженным силам они относятся, а также о своем местоположении на протяжении всего срока службы. Помимо этого оно запретит военнослужащим в принципе хранить при себе или использовать устройства, с помощью которых можно получить доступ в интернет и распространять различные медиа материалы и данные геолокации при исполнении обязанностей военной службы. Этот запрет также коснется участников боевых действий.

Что же касательно наказания за нарушение, то там все очень строго. По сути, незаконно используемый смартфон может стоить солдату, проходящему срочную службу, 30-суточное пребывание на гауптвахте, а контрактнику — потерю контракта. Вероятнее всего, причиной такого ужесточения стало то, что одним из доказательств причастности России к крушению малайзийского “Боинга” является переписка русского солдата. В ней он общался с неизвестной девушкой в “ВКонтакте”, где в подробностях расписывал о перемещениях бригады и признался в том, что они едут на Украину, причем далеко “не на гражданскую” войну.