За сутки биткоин подешевел более чем на 20%

Так, накануне вечером стоимость 1 биткоин составляла 31,4 тыс долларов — это на 22,4% меньше, чем было сутками ранее, сообщает Lenta.ru. За 27 часов криптовалюта и вовсе подешевела на 25% — ровно на четверть относительно ранней цены.

Стоит отметить, что ещё 9 января биткоин показал очередной рекорд стоимости, достигнув отметки в 41 тыс долларов. При этом с 1 по 9 января рост его стоимости составил 45%.

Что интересно, удешевление биткоина затронуло и прочие криптовалюты. Так, например, Maker за сутки потеряла около 27% цены.