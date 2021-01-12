Наука и технологии
Сегодня 06:54
За сутки биткоин подешевел более чем на 20%
Но зато с 1 по 9 января подорожал на 45%
Последний месяц мир криптовалют показывает бурный рост. Особенно в этом плане отличился биткоин, который умудрился за декабрь преодолеть несколько психологических отметок. Но, как оказалось, главная цифровая валюта может и расстроить — за сутки, например, биткоин подешевел более чем на 20%.
Так, накануне вечером стоимость 1 биткоин составляла 31,4 тыс долларов — это на 22,4% меньше, чем было сутками ранее, сообщает Lenta.ru. За 27 часов криптовалюта и вовсе подешевела на 25% — ровно на четверть относительно ранней цены.
Стоит отметить, что ещё 9 января биткоин показал очередной рекорд стоимости, достигнув отметки в 41 тыс долларов. При этом с 1 по 9 января рост его стоимости составил 45%.
Что интересно, удешевление биткоина затронуло и прочие криптовалюты. Так, например, Maker за сутки потеряла около 27% цены.