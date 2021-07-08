За травлю в интернете во Франции людям назначили условные сроки

Об этом сообщает BBC. Травили эти пользователи 16-летнюю девушку по имени Мила. Сообщается, что во время трансляции в сети она высказалась на тему своей ориентации, на что получила оскорбительный комментарий от мусульманина. Эта реакция задела девушку и она опубликовала целый ролик, в котором негативно высказалась на тему ислама. После этого и начался кибербуллинг — по словам ее адвоката она получила “100 тысяч” оскорбительных комментариев. Все этого кардинально поменяло жизнь Милы — она была вынуждена бросить школу и сейчас ее круглосуточно охраняет полиция.

Перед судом по обвинению в травле Милы в сети предстали десять мужчин и три женщины в возрасте от 18 до 30 лет из разных регионов Франции. В результате условные приговоры получили 11 человек — им дали от четырёх до шести месяцев. В то же время, некоторым, помимо срока, вменяли штраф в 1,5 тысячи евро. Что касается самой девушки, власти сошлись на том, что она лишь высказала свое мнение о религии и никого не оскорбляла. Помимо прочего она принесла извинения всем мирным представителям данной религии.