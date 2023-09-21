Забастовка сотрудников французских Apple Store может сорвать выход iPhone 15

День старта продаж iPhone 15 во Франции — 22 сентября. Но 22-23 сентября, в пятницу и субботу, профсоюз Apple Retail France, объединяющий сотрудников этой отрасли, объявил забастовку из-за несогласия с зарплатами. Сотрудники требуют поднять зарплату на 7%, но Apple готова пойти только на 4,5%.

К забастовке присоединились как минимум четыре профсоюза, которые объединяют французских сотрудников Apple. Если компания не пойдёт на условия сотрудников, они попросту не выйдут на работу.

По разным данным, в день релиза iPhone 15 не будут работать все 12 французских магазинов Apple Store, или будут работать ограниченно.