Заблокированная в России соцсеть заработала для Microsoft около 200 миллиардов рублей на рекламе

Что интересно, редмондская компания не так часто публикуют подобные данные. Но в этот раз, как пишет CNBC, Microsoft явно есть чем похвастаться. Например, только за третий квартал финансового года, который для Microsoft завершился 31 марта, выручка рекламного подразделения LinkedIn выросла более чем на 60% по сравнению с прошлым годом.

Специалисты eMarketer прогнозируют, что в 2021 году доля соцсети на рынке цифровой рекламы США доберётся до показателя в 1,4%. Для сравнения, в 2019 году ей принадлежало лишь 1,2% рынка.