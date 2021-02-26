Наука и технологии
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Заблокировавшая Трампа соцсеть впервые введёт платную функцию
Ранее она целиком и полностью была доступна на бесплатной основе
Как стало известно, заблокировавшая Трампа соцсеть Twitter впервые введёт платную функцию. Называться она будет Super Follow («Суперподписки»), а её суть будет заключаться в добавлении возможности платить за эксклюзивный контент от пользователей.
С помощью такой «подписки» пользователи Twitter смогут получать от своих фолловеров деньги за предоставление доступа к «экстра контенту», пишет The Verge. К нему могут относиться бонусные твиты, доступ к закрытой группе, демонстрирующий поддержку бейдж. Судя по макету страницы Super Follows, как минимум будет доступна сумма поддержки в 4,99 долларов (372 рубля). Возможно, это лишь пример и точную цену подписки можно будет установить вручную.
Стоит отметить, что на данный момент сама соцсеть не стала называть сроков появления новой функции.