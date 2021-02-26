Заблокировавшая Трампа соцсеть впервые введёт платную функцию

С помощью такой «подписки» пользователи Twitter смогут получать от своих фолловеров деньги за предоставление доступа к «экстра контенту», пишет The Verge. К нему могут относиться бонусные твиты, доступ к закрытой группе, демонстрирующий поддержку бейдж. Судя по макету страницы Super Follows, как минимум будет доступна сумма поддержки в 4,99 долларов (372 рубля). Возможно, это лишь пример и точную цену подписки можно будет установить вручную.