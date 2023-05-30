Заболевшие раком пациенты рассказали о первых признаках болезни

В своих сообщениях они подчеркнули важность осознания и раннего выявления подобных симптомов. Так, один из пользователей под ником IDontHaveAName99, рассказал, что он мучился от сильной боли в спине в течение нескольких месяцев.

Несмотря на множественные визиты к врачам, его проблему не принимали всерьёз. Однако, после обращения в неотложную помощь, была обнаружена четвёртая стадия рака с опухолью размером 16 см, располагавшейся в почке.

Другой пользователь под ником Defiant_Hawk_9892 рассказал о боли в боку, которую врачи первоначально отнесли к мышечным болям. Однако, после рентгена грудной клетки была обнаружена опухоль в надпочечнике размером с мяч для гольфа.

Эти истории подчеркивают важность раннего выявления и обращения за медицинской помощью при подозрении на рак. Пользователи Reddit призывают обращаться к врачам, если у вас возникают необычные симптомы, особенно сильные и длительные боли или нарушения общего состояния.