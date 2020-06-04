"Заброшенная" Windows 7 признана второй по популярности компьютерной операционной системой в мире

Так, ОС, вышедшая в далеком 2009 году, заняла аж второе место, “подмяв” под себя 24,28% рынка. На первом месте, вполне ожидаемо, расположилась актуальная Windows 10 — она оказалась установлена на 57,83% компьютеров по всему миру. Третье и четвертое место было отдано Windows 8.1 и macOS 10.14 с 3,04 и 2,46% соответственно.

Что интересно, представители компании также заявили, что ровно год назад на долю Windows 7 приходилось порядка 35% компьютеров по всему миру. При этом с января текущего года, когда Microsoft объявила о прекращении поддержки устаревшей ОС, доля на рынке как-либо существенно не изменилась.