Забыли пароль от VR-шлема Apple за $ 3500? Придется идти в магазин

Опубликовано 06 февраля 2024, 22:30
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Забыли пароль от VR-шлема Apple за $ 3500? Придется идти в магазинИли отправить устройство по почте
Покупатели Apple Vision Pro, которые забыли пароль, могут столкнутся с необычным вызовом — компания рекомендует отнести или отправить по почте устройство за $ 3500 в Apple Store или службу поддержки AppleCare для сброса кода. Если пользователь вводит неверный пароль слишком много раз, устройство блокируется, и владельцу придется ждать, чтобы повторить попытку.
Согласно информации Bloomberg, несмотря на введение правильного пароля, некоторые пользователи все равно оказываются заблокированными — возможно, это связано с ошибкой, касающейся некоторых Vision Pro. Сотрудники Genius Bar от Apple используют специальное устройство Developer Strap за $ 299 для сброса кода, но в некоторых случаях даже они не могут справиться с задачей и приходится менять гарнитуру.
Процесс изменения пароля для устройства может измениться в будущем, так как Apple Vision Pro представляет собой первую итерацию новой категории продуктов.