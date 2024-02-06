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Наука и технологии
Опубликовано 06 февраля 2024, 22:30
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Забыли пароль от VR-шлема Apple за $ 3500? Придется идти в магазин

Или отправить устройство по почте
Покупатели Apple Vision Pro, которые забыли пароль, могут столкнутся с необычным вызовом — компания рекомендует отнести или отправить по почте устройство за $ 3500 в Apple Store или службу поддержки AppleCare для сброса кода. Если пользователь вводит неверный пароль слишком много раз, устройство блокируется, и владельцу придется ждать, чтобы повторить попытку.

Согласно информации Bloomberg, несмотря на введение правильного пароля, некоторые пользователи все равно оказываются заблокированными — возможно, это связано с ошибкой, касающейся некоторых Vision Pro. Сотрудники Genius Bar от Apple используют специальное устройство Developer Strap за $ 299 для сброса кода, но в некоторых случаях даже они не могут справиться с задачей и приходится менять гарнитуру.

Процесс изменения пароля для устройства может измениться в будущем, так как Apple Vision Pro представляет собой первую итерацию новой категории продуктов.

Источник:Bloomberg
Автор:Булат Кармак
Теги:
#технологии
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#гарнитура
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#Apple
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#пароль