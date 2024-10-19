Забытый жёсткий диск раскрыл уловки недобросовестных компьютерных мастеров

Россияне, ставшие жертвой мошенника, работающего в сфере компьютерного ремонта, наткнулись на неожиданные данные на оставленном внешнем жёстком диске. В найденной информации оказались прайс-листы, инструкции по обману клиентов и даже архивы с вирусами и вредоносными скриптами. Эти данные подтвердили, что такие «специалисты» не только завышают цены на свои услуги, но и используют хитрые методы, чтобы вынудить людей платить больше.

Мошенники могут запускать вредоносные скрипты и вирусы прямо на компьютере жертвы, чтобы создать видимость срочного ремонта. Часто такая «помощь» обходится клиентам дороже, чем покупка нового устройства. Если клиент отказывается от дополнительных услуг, злоумышленники могут оставить в системе вредоносное ПО, которое активируется через некоторое время, заставляя жертву снова обращаться за помощью. Одна из найденных инструкций гласила, что с помощью прав администратора можно полностью заблокировать работу системы, чтобы клиент не смог ничего запустить, даже калькулятор.

Известно, что мошенники намеренно устанавливают высокие цены на свои услуги, подводя жертву к мысли, что она попала в сложную ситуацию. Например, за установку пиратской версии Microsoft Office они берут 10 тысяч рублей, тогда как официальная подписка на Microsoft 365 обойдётся гораздо дешевле и с полным доступом к продуктам компании. Это только подтверждает, что жертвами становятся те, кто не подозревает о подобных уловках, и их легче всего обмануть.