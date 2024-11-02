Зацепило даже добытчиков «крипты»: одна из криптобирж уволит 400 человек

Опубликовано 02 ноября 2024, 15:451 мин.
Зацепило даже добытчиков «крипты»: одна из криптобирж уволит 400 человекСреди них даже часть руководителей
Стало известно о ближайших планах одной из крупнейших мировых криптобирж Kraken уволить порядка 15% сотрудников, среди которых даже двое топ-менеджеров.
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Kraken уволит около 400 человек из 2600 работающих на данный момент. Вместе с общим числом сотрудников будут также сокращены операционный и технический директора компании. При этом совет директоров Kraken уже назначил и нового генерального директора.
Причина масштабных увольнений заключается в необходимости модернизации биржи, чтобы компания и далее могла претендовать на статус одной из крупнейших криптовалютных платформ в мире.