Зацепило даже добытчиков «крипты»: одна из криптобирж уволит 400 человек

Kraken уволит около 400 человек из 2600 работающих на данный момент. Вместе с общим числом сотрудников будут также сокращены операционный и технический директора компании. При этом совет директоров Kraken уже назначил и нового генерального директора.

Причина масштабных увольнений заключается в необходимости модернизации биржи, чтобы компания и далее могла претендовать на статус одной из крупнейших криптовалютных платформ в мире.