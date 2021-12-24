Зачем Госуслуги предлагают отсканировать лицо и голос, и как это будут использовать

Россияне не спешат регистрировать свои биометрические данные, потому что нет ни ясности в понимании работы этой технологии, ни полного доверия к ней. Многие боятся слежки или утечки личных данных.

Для чего это нужно и как работает биометрия, рассказал руководитель проектов департамента технологического развития СКБ-банка Альберт Усенко. По его словам, биометрия безопасна: эти данные хранятся в ЕБС, а информация из документов — на серверах ЕСИА, на «Госуслугах».

Многих смущает сканирование лица, люди боятся, что эти данные будут использоваться для иных целей. Между тем при сканировании лица создаётся уникальная математическая модель, позволяющая не спутать конкретного человека ни с кем другим, даже с близнецом. Это защищает от завладения личной информации мошенниками.

Это же касается и сканирования голоса. Но его проще подменить, достаточно записать 6-7 секунд разговора по телефону. Поэтому эксперт посоветовал не говорить ничего важного по сотовой связи.

Также часто люди боятся слежки, но и эти страхи напрасны. «Многие думают, что благодаря биометрическим данным за ними постоянно будут следить. Но при этом каждый из этих пользователей почему-то забывает, что имеет учётную запись в соцсетях и мессенджерах, куда ежедневно загружает фото и видео, и обменивается голосовыми сообщениями», — отметил Усенко.