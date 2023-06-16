Зачем Китаю «Сколково» и что в этом для России

Игорь Дроздов, глава Фонда «Сколково», подчеркнул на ПМЭФ-2023, что многие компании проявляют интерес к услугам российских организаций. Особенно заметно возрастает спрос китайских компаний на научные исследования российских специалистов и инжиниринговые услуги. Инжиниринг — это технические консультации, связанные с разработкой и подготовкой производственных процессов и обеспечением их эффективного функционирования.

С 2021 года Фонд запустил маркетплейс для научно-исследовательских услуг (НИОКР), который уже привлёк более 1000 заказчиков, 130 вузов и 40 аккредитованных поставщиков услуг. На этой платформе можно заказать различные услуги, включая создание прототипов, проведение испытаний и многое другое. Только за май 2023 года было размещено заказов на сумму более 350 млн рублей.

Игорь Дроздов отметил, что многие стартапы стремятся не только открывать офисы и представительства в странах ШОС, но и расширять свои производственные возможности. Он привёл пример медицинской сферы, где разрабатываются тесты для выявления коронавирусной инфекции и симуляторы для обучения врачей.

Более 430 компаний-резидентов «Сколково» уже занимаются экспортом своей продукции, из них 220 работают на рынках стран ШОС. Также стоит отметить присутствие сколковских стартапов на китайском и индийском рынках. Игорь Дроздов отметил, что в Китае представлено 20 компаний-резидентов «Сколково», а в Индии — 13.

Он выразил уверенность в перспективе партнёрства и сотрудничества между резидентами «Сколково» и компаниями из этих стран. За последние пять лет было заключено несколько крупных сделок, в которых китайские компании инвестировали в сколковские стартапы. Компания Huawei приобрела резидента «Вокорд», занимающегося распознаванием лиц. Недавно было объявлено о сотрудничестве крупнейшей китайской фармацевтической компании Fosun Pharma и российской компании, разрабатывающей нейросети для создания лекарственных препаратов.