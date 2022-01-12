Зачем на Курильских островах разместили ракетные комплексы «Бастион»

Кроме защиты инфраструктуры, «Бастионы» нужны для защиты стратегических подводных лодок, которые впоследствии вооружат ядерными торпедами «Посейдон».

В состав каждого БРК входят четыре колёсных вездехода с пусковыми установками, четыре транспортно-заряжающих машины, машины боевого управления и обеспечения боевого дежурства и мобильная загоризонтная радиолокационная станция «Монолит-Б».

«Они должны обеспечить ответный удар в случае агрессии против нашей страны. Задача новых БРК — не пропустить в Охотское море военно-морские силы других стран», — отметил директор центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин.