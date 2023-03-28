Зачем нужны сотовые сети 6G? Китай нашёл им применение и покажет подробности в 2025

Полное развёртывание ожидается к 2030 году. Соответствующее заявление последовало вслед за недавней Глобальной конференцией 6G, на которой эксперты согласились, что технология 6G будет внедрена в Китае к концу десятилетия.

Значительный вклад Китая в мировую телекоммуникационную отрасль не в последнюю очередь связан с самой большой в мире базой пользователей. Телекоммуникационные гиганты страны, China Mobile, China Telecom и China Unicom, активно исследуют и разрабатывают технологию 6G.

China Mobile уже опубликовала множество материалов и статей по теме мобильных сетей шестого поколения, лидируя среди мировых операторов связи в этой области.

Несмотря на проблемы, вызванные пандемией и продолжающейся технологической войной между США и Китаем, последние успешно построили крупнейшую в мире мобильную 5G-сеть, установив по всей стране более 2,31 млн базовых станций.