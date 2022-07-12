Зачем платить больше: Apple выпустит недорогой VR/AR-шлем

Но свежая аналитика от Минг-Чи Куо позволяет надеяться на более дешёвую модель девайса. Правда, если первое поколение с «кусачим» ценником появится уже в начале 2023 года, то доступная модификация увидит свет не раньше 2025 года.

Специалист также заявил, что примерно тогда же Apple представит и второе поколение «профессионального шлема VR/AR». По его словам, уже к 2025-2026 годам поставки подобных устройств от купертиновцев достигнут уровня в 10 млн единиц. Не последнюю роль в этом сыграет и тесная интеграция шлема с уже существующей экосистемой Apple.

Напомним, что ранее в мае стало известно, что VR/AR-шлема компании уже показали совету директоров Apple.