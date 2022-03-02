Зачем с осени заготавливать овощи на весну

Нередко бывает так, что сезонные инфекции поражают человека не зимой, а с наступлением весны из-за ослабленного организма и снижения уровня витаминов. Именно по этой причине врач порекомендовала делать заготовки с осени.

Про её словам, заготовленные с осени овощи помогут в весеннем укреплении иммунитета. В первую очередь специалист порекомендовала добавить в рацион квашеную капусту, поскольку в ней содержится много витамина С, калий, кальций и магний. Кроме того, квашеная капуста помогает в борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями, снижает уровень глюкозы и холестерина. Также польза квашеной капусты в том, что она трансформирует сахар в молочную кислоту.

Также весной полезны для организма полезны и соления - закатанные в банках огурцы и помидоры.

«Процесс приготовления блюда (квашение) похож на закваску кефира или йогурта. Бактерии превращают сахар в капусте в молочную кислоту, которая помогает усваиваться пищевым веществам, выводит токсины и уменьшает количество вредных микроорганизмов в кишечнике», — сказала Пигарева.

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