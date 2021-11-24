Зачем США тренируются наносить ядерные удары по России

По мнению эксперта, нынешняя ситуация напоминает 1914 год, когда на Западе началась интенсивная подготовка к войне, а потом уже остановиться был невозможно. По его словам, всё свидетельствует о подготовке США и НАТО к военному столкновению с Россией. И может привести «к новой большой, как минимум европейской войне».

Из-за кризиса на Украине США увидели, что им, по существу, нечем угрожать, поэтому началось быстрое восстановление натовских баз, разворачивание войсковых группировок и т.д. Также Шурыгин отметил, что столь масштабных учений НАТО не было с 1990 годов.

«Нынешние западные элиты страшно деградировали. Для них война — это что-то нарисованное, картинка. Никто не хочет понимать, что есть черта, за которой переговоры невозможны. В 1914 году — это был запущенный механизм мобилизации. Его в итоге не смогли остановить, и отмобилизованные армии начали войну. Сейчас идёт такая же гонка военных мероприятий», — подчеркну эксперт.