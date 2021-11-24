Наука и технологии
Вчера в 23:32
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Зачем США тренируются наносить ядерные удары по России

Нагнетают обстановку
Знаменитый военный эксперт Владислав Шурыгин прокомментировал недавние учения ВВС США по нанесению ядерных ударов по России.
Зачем США тренируются наносить ядерные удары по России

По мнению эксперта, нынешняя ситуация напоминает 1914 год, когда на Западе началась интенсивная подготовка к войне, а потом уже остановиться был невозможно. По его словам, всё свидетельствует о подготовке США и НАТО к военному столкновению с Россией. И может привести «к новой большой, как минимум европейской войне».

Из-за кризиса на Украине США увидели, что им, по существу, нечем угрожать, поэтому началось быстрое восстановление натовских баз, разворачивание войсковых группировок и т.д. Также Шурыгин отметил, что столь масштабных учений НАТО не было с 1990 годов.

«Нынешние западные элиты страшно деградировали. Для них война — это что-то нарисованное, картинка. Никто не хочет понимать, что есть черта, за которой переговоры невозможны. В 1914 году — это был запущенный механизм мобилизации. Его в итоге не смогли остановить, и отмобилизованные армии начали войну. Сейчас идёт такая же гонка военных мероприятий», — подчеркну эксперт.

Источник: Известия
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