Зачем Тайваню уничтожать заводы по производству процессоров в случае вторжения Китая

Кроме того, американцы предлагают Тайваню не просто уничтожить заводы на своей территории, так как, по их мнению, на технологии и средства производства чипов Китай как раз и зарится, но и самим уничтожить заводы компании SMIC, расположенные в материковом Китае. Американские эксперты уверены, что это остановит военную агрессию КНР.

При этом эксперты отмечают, что все инициативы, которые они предлагают, носят исключительно оборонительный характер.