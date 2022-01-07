Зачем Тайваню уничтожать заводы по производству процессоров в случае вторжения Китая

Наука и технологии
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Зачем Тайваню уничтожать заводы по производству процессоров в случае вторжения КитаяПо мнению американцев, для обороны
В США анализируют вероятность нападения Китая на Тайвань и предлагают различные решения в таком случае. По мнению американских аналитиков, чтобы предотвратить вторжение Китая, тайваньское правительство должно решиться на сложный, но важный стратегический шаг, — уничтожить заводы по производству процессоров компании TSMC.
Кроме того, американцы предлагают Тайваню не просто уничтожить заводы на своей территории, так как, по их мнению, на технологии и средства производства чипов Китай как раз и зарится, но и самим уничтожить заводы компании SMIC, расположенные в материковом Китае. Американские эксперты уверены, что это остановит военную агрессию КНР.
При этом эксперты отмечают, что все инициативы, которые они предлагают, носят исключительно оборонительный характер.
Источник: Aroged