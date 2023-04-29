Зачем учёным знать, на какой высоте лопнет воздушный шар, и почему их вообще используют

Зачем учёным знать, на какой высоте лопнет воздушный шар, и почему их вообще используютШары нужны для изучения атмосферы и климата
Привычные всем надувные шары могут служить не только для украшения или развлечения, но и для науки. Поэтому во время экспериментов исследователи учитывают высоту, на которой шары разрывает.
Известно, что воздушные шарики разрывает после примерно 90 минут полёта на высоте 29-32 км при температуре -75 градусов. Уничтожение происходит за доли секунд и вместо объекта в воздухе остаётся облачко порошка. А чтобы избежать статического электричества при изучении засушливых районов шары наполняют гелием, а для влажных — легковоспламеняющимся водородом.
Эти характеристики нужны учёным для того, чтобы использовать шарики для изучения атмосферных явлений и изменений в климате Земли. К шарикам крепится камера GoPro, чтобы получать визуальные данные о температуре, влажности, давлении и скорости ветра.
Воздушные шары для таких исследований являются самым простым и доступным средством. На основании получаемых данных строятся более точные прогнозы погоды, улучшаются возможности для исследований климата, мониторинга загрязнения воздуха и состояния озонового слоя. Кроме того, шары помогают изучать космическую радиацию и её воздействие на атмосферу Земли.