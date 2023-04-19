Зачем в Древнем Египте воинам отрубали руки и хранили их во дворце? Учёные нашли ответ

Исследователи обнаружили 12 отрубленных рук, возраст которых составляет около 3600 лет, в трёх ямах на территории древнего города Аварис в восточной дельте Нила.

Во времена гиксосов, завоевавших часть Древнего Египта в XVIII–XVI веках до н. э, церемония «золото чести» была обычной практикой. Свежая находк является самым ранним известным свидетельством подобной традиции.