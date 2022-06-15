Зачем Военно-морской флот России откажется от дополнительной партии патрульных кораблей

Как отмечается, причина в несоответствии корветов тактико-техническим характеристикам в боевых условиях эксплуатации. Уточняется, что одна из претензий военных к проекту — слабая мореходность и недостаточное бронирование, а также уязвимость силовых установок кораблей, слабое противовоздушное вооружение.

«Серия патрульных кораблей проекта 22160 продолжена не будет и завершится сдачей Черноморскому флоту в следующем году последнего корвета серии», — сообщил источник.