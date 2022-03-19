Зачем выпивать стакан апельсинового сока в день

В нём содержится комплекс полезных и важных для здоровья веществ, поэтому при его употреблении важна мера — 150 миллилитров, или 1 стакан в день, не больше.

Но этого хватит, чтобы подавить воспалительный процесс и не допустить развития таких заболеваний, как диабет первого типа, артрит, воспалительные заболевания кишечника, волчанка, астма, заболевания сердечно-сосудистой системы, ревматоидный артрит.

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