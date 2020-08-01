Задержан 17-летний хакер, подозреваемый в массовом взломе Twitter

Об этом, ссылаясь на прокурора округа Хиллборо, сообщило издание WFLA. Предполагается, что именно подросток был главой данной операции.

Сообщается, что задержание состоялось вчерашним утром представителями полиции Флориды, а также Секретной службы и ФБР. Известно, что на данный момент подросток находится в заключении. Причем согласно данным источников, несмотря на то, что юноша еще не достиг 18 лет, судить его будут как совершеннолетнего. Хакеру было предъявлены обвинения по 30 пунктам, в числе которых как организация мошенничества, так и незаконная эксплуатация личных данных и взлом.