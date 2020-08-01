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Задержан 17-летний хакер, подозреваемый в массовом взломе Twitter
Сообщается, что судить его будут как совершеннолетнего
Напомним, что еще в середине июля стало известно о том, что популярная американская социальная сеть Twitter подверглась массовой хакерской атаке. В результате чего были взломаны порядка 130 аккаунтов, в числе которых аккаунты знаменитых людей - Билла Гейтса, Канье Уэста и основателя Tesla Илона Маска. Сейчас же в США был задержан 17-летний хакер, подозреваемый в массовом взломе Twitter.
Об этом, ссылаясь на прокурора округа Хиллборо, сообщило издание WFLA. Предполагается, что именно подросток был главой данной операции.
Сообщается, что задержание состоялось вчерашним утром представителями полиции Флориды, а также Секретной службы и ФБР. Известно, что на данный момент подросток находится в заключении. Причем согласно данным источников, несмотря на то, что юноша еще не достиг 18 лет, судить его будут как совершеннолетнего. Хакеру было предъявлены обвинения по 30 пунктам, в числе которых как организация мошенничества, так и незаконная эксплуатация личных данных и взлом.