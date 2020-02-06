Зафиксирован первый случай рождения ребёнка с коронавирусом

Врачи поставили диагноз младенцу всего спустя 30 часов после его появления на свет. Известно, что мать новорожденного заболела коронавирусом еще во время беременности. Однако на данный момент специалисты не смогли определить пути передачи нового типа пневмонии от матери к ребенку. Так, по их словам, данный случай доказывает, что существуют новые, ранее неизученные пути заражения вирусом.

По словам источника, на данный момент состояние новорожденного зараженного ребенка классифицировано как стабильное. Напомним, что это не первый случай родов инфицированной коронавирусом женщины. Так, буквально третьего февраля стало известно, что зараженная женщина родила здорового ребенка.