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Зафиксирован первый случай заражения гориллы COVID-19
Специального лечения для них не предусмотрено
COVID-19, как известно, распространяется не только среди людей, но и животных. Издание ABC 7 сообщило о том, что в США зафиксировали первый случай заражения гориллы коронавирусом. Специалисты Национальной ветеринарной службы министерства сельского хозяйства США подтвердили, что тест на наличие коронавирусной инфекции гориллы выявил положительный результат.
Гориллы подхватили инфекцию в зоопарке, расположенном в городе Сан-Диего. По словам представителей сафари-парка, всего инфицировано было восемь животных. На данный момент животные находятся под наблюдением ветеринаров. Специального лечения для них не предусмотрено, однако им дают витамины, жидкость и еду.
”Если не считать заложенности носа и кашля, у горилл все хорошо”, - поделились представители зоопарка. Предполагаемым источником заражения животных был назван один из работников зоопарка, который, как выяснилось, перенес COVID-19 в бессимптомной форме.