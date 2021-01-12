Зафиксирован первый случай заражения гориллы COVID-19

Гориллы подхватили инфекцию в зоопарке, расположенном в городе Сан-Диего. По словам представителей сафари-парка, всего инфицировано было восемь животных. На данный момент животные находятся под наблюдением ветеринаров. Специального лечения для них не предусмотрено, однако им дают витамины, жидкость и еду.

”Если не считать заложенности носа и кашля, у горилл все хорошо”, - поделились представители зоопарка. Предполагаемым источником заражения животных был назван один из работников зоопарка, который, как выяснилось, перенес COVID-19 в бессимптомной форме.