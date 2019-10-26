Зафиксирован рост Bitcoin

Ранее Bitcoin ненадолго зафиксировался выше отметки 10000 долларов, а уже 24 октября стремительно упал на отметку 7500 долларов. Но буквально за сутки криптовалюта снова взлетела. Отмечается, что увеличение курса Bitcoin составило порядка 30% за сутки. В момент резкого роста он преодолел рубеж в 10000 долларов, однако потом стабилизировался на уровне выше 9500 долларов.