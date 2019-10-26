Наука и технологии
Сегодня 09:26
Зафиксирован рост Bitcoin
Криптовалюты снова актуальны
Казалось бы, в связи с неприятностями GRAM и Libra все уже позабыли о рынке криптовалют. Но, неожиданно для всех, в течении суток известной криптовалюте Bitcoin удалось снова достичь высокой планки.
Ранее Bitcoin ненадолго зафиксировался выше отметки 10000 долларов, а уже 24 октября стремительно упал на отметку 7500 долларов. Но буквально за сутки криптовалюта снова взлетела. Отмечается, что увеличение курса Bitcoin составило порядка 30% за сутки. В момент резкого роста он преодолел рубеж в 10000 долларов, однако потом стабилизировался на уровне выше 9500 долларов.
На данный момент причины стремительного роста курса неизвестны, но очевидно, что такие взлеты не происходят случайно. Параллельно Bitcoin рост был зафиксирован и у других криптовалют. Так, согласно рейтингу, незначительный минус выявлен лишь у Tether.
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