Зафиксирована первая в истории смерть человека от неизлечимой лихорадки

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Зафиксирована первая в истории смерть человека от неизлечимой лихорадкиРодственной известной многим Эболы
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выступила со свежим заявлением. По её словам, на планете был зафиксирован первый в истории случае смерти от геморрагической лихорадки Марбург.
На сегодняшний день данная болезнь неизлечима, сообщает РИА Новости. При этом она также является очень заразной, что особенно усугубляет ситуацию.
Отметим, что сам случае смерти зафиксирован в провинции Гуэкуду. Там же несколько лет назад была выявлена и другая геморрагическая лихорадка — Эбола. По словам представителей ВОЗ, Марбург принадлежит семейству тех же вирусов, которые приводят к заражению Эболой. Передаются они тем же путём.
Чуть ранее специалисты зафиксировали случаи заражения этим вирусом на территориях Анголы, Конго, Кении, Южной Африки и Уганды.