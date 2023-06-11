«Заговоры от взломов»: Роскомнадзор запретит искать уязвимости в Рунете иностранцам

Роскомнадзор планирует ограничить доступ иностранным сканерам уязвимостей к российскому интернету. То есть, он запретит им проверять Рунет на наличие уязвимостей, чтобы зарубежные хакеры не могли использовать эту информацию. Это часть плана властей по усилению безопасности информационной инфраструктуры России. План включает три большие задачи, которые определены участниками Научно-технического совета по информационной безопасности.

План разработан в рамках Научно-технического совета, организованного Роскомнадзором на базе Главного радиочастотного центра. Роскомнадзор сообщил, что совет определил три направления работы по усилению безопасности информационной инфраструктуры России. Однако не раскрыл, кто входит в состав совета. Каждая из задач должна быть выполнена в текущем году.

Борьба с уязвимостями

Одно из направлений работы связано с ограничением сканирования уязвимостей российских систем и сервисов. Роскомнадзор упомянул, что более 10 зарубежных сервисов регулярно ищут «дыры» в Рунете. Ведомство признало, что российские информационные системы часто имеют уязвимости, которые могут привести к утечке персональных данных. Чтобы решить эту проблему, Роскомнадзор планирует создать российскую систему сканирования уязвимостей.

Защита от DDoS-атак,

Другая задача состоит в защите от DDoS-атак, которые набирают обороты в российском интернете. Роскомнадзор отметил, что количество и мощность DDoS-атак в Рунете значительно возросли, а их продолжительность увеличилась в десять раз. Чтобы противостоять этому, планируется создание национальной системы защиты от DDoS-атак.

Контроль над IP-адресами

Третья задача заключается в создании российской системы верификации страновой принадлежности сетевых адресов. Роскомнадзор заявляет, что в настоящее время такие системы отсутствуют или не могут предоставить точную информацию о принадлежности российским регионам. Чтобы обеспечить корректную работу российских информационных ресурсов и доступ к ним, планируется создание такой системы на территории России.