Заграница сказала: «Гудбай!»: европейские владельцы продали Билайн россиянам

Заграница сказала: «Гудбай!»: европейские владельцы продали Билайн россиянамСделка должна быть закрыта до 1 июня 2023 года
Западная компания Veon продала оператора сотовой связи Билайн российским топ-менеджерам.
Фото: Kartinkin.net
Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций согласовала условия предлагаемой продажи российского бизнеса Veon команде топ-менеджеров во главе с генеральным директором Билайна Александром Торбаховым.
Сделка была одобрена Федеральной антимонопольной службой ещё 15 декабря 2022 года, закрыть её планируется до 1 июня 2023.
Генеральный директор группы компаний Veon Каан Терзиоглу отметил, что продажа российского бизнеса — оптимальное решение для Veon, бизнеса в России и всех заинтересованных сторон, включая клиентов, акционеров, кредиторов и сотрудников как в России, так и за её пределами.
Впереди ещё долгий и непростой путь, но мы по-прежнему уверены, что выбрали лучший из возможных сценариев дальнейшего развития нашей компании. В первую очередь — для наших клиентов. Таким образом мы сможем обеспечить преемственность текущего курса, непрерывный сервис и качественные услуги.