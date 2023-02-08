Заграница сказала: «Гудбай!»: европейские владельцы продали Билайн россиянам

Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций согласовала условия предлагаемой продажи российского бизнеса Veon команде топ-менеджеров во главе с генеральным директором Билайна Александром Торбаховым.

Сделка была одобрена Федеральной антимонопольной службой ещё 15 декабря 2022 года, закрыть её планируется до 1 июня 2023.

Генеральный директор группы компаний Veon Каан Терзиоглу отметил, что продажа российского бизнеса — оптимальное решение для Veon, бизнеса в России и всех заинтересованных сторон, включая клиентов, акционеров, кредиторов и сотрудников как в России, так и за её пределами.