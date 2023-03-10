Загранпаспорта нового поколения не выпускают, но производство чипов для них идёт полным ходом

22:05, 10 марта 2023
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Загранпаспорта нового поколения не выпускают, но производство чипов для них идёт полным ходомНа московском заводе «Микрон»
Московский завод микросхем «Микрон» нарастил производство чипов для биометрических загранпаспортов. При этом документы такого образца пока не выдают — «Гознак» не подтвердил слухи о возобновлении выдачи.
Фото: Mikron.ru
Как сообщила пресс-служба завода «Микрон», предприятие работает в усиленном режиме. Отмечается, что производство и поставки чипов идут согласно графику.
Рост спроса требует постоянного развития производства и перенастройки техпроцессов. Производство и поставки чипов для загранпаспортов идут по графику, завод работает круглосуточно в усиленном режиме.
Пресс-служба московского завода микросхем «Микрон»