Загрязнение окружающей среды может сделать антибиотики бесполезными

Так, используя геномный анализ, эксперты из Университета Джорджии выяснили, что между устойчивостью к антибиотикам и загрязнением окружающей среды тяжелыми металлами имеется достаточно прочная связь. Например, в той почве, в которой содержались подобные металлы, имелось и заметно большее число специфических бактерий, имевших устойчивые к антибиотикам гены.

Таким образом, ученые открыто заявляют, что говорить о возникновении устойчивости патогенов к антибиотикам в результате чрезмерного использования лекарств неправильно. По их мнению, на это может повлиять множество различных факторов, в том числе, как выяснилось, и загрязнение окружающей среды.