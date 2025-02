Загрязнение воздуха ускорило развитие болезни Альцгеймера

Специалисты из Исследовательского института Скриппс обнаружили, что воздействие загрязняющих веществ приводит к процессу, называемому S-нитрозилирование. Это химическое изменение мешает клеткам мозга устанавливать новые связи, что критично для памяти и обучения. В конечном итоге это может привести к отмиранию нейронов.

Результаты исследования, опубликованные в Proceedings of the National Academy of Sciences, показали, что блокирование этого процесса частично восстанавливает память у мышей с симптомами Альцгеймера. Такой же эффект наблюдался и в нервных клетках, полученных из стволовых клеток человека.

Один из авторов исследования, профессор Стюарт Липтон, пояснил, что загрязненный воздух содержит частицы PM2.5 и соединения NOx, которые повышают уровень оксида азота в мозге. Это вещество в избытке запускает вредные химические реакции, в том числе S-нитрозилирование.

Ученые также изучили, как этот процесс влияет на белок CRTC1, отвечающий за формирование связей между нейронами. Они обнаружили, что из-за химической модификации CRTC1 перестает взаимодействовать с другим важным белком, что нарушает работу генов, необходимых для памяти.

Чтобы проверить гипотезу, исследователи создали модифицированный белок CRTC1, устойчивый к S-нитрозилированию. В экспериментах на клетках он предотвратил повреждение нейронов, а у подопытных мышей помог восстановить память.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.