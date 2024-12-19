Наука и технологии
Опубликовано 19 декабря 2024, 23:20
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Загрязнение воздуха замедляет результаты марафонцев, показало исследование

Малая концентрация частиц в воздухе влияет на время финиша
Исследование, проведенное учеными Школы общественного здравоохранения Университета Брауна, показало, что загрязнение воздуха может замедлять время марафонцев. Согласно данным исследования, высокое содержание мелких частиц в воздухе связано с более медленным временем финиша на марафонах. Это открытие было опубликовано в журнале Sports Medicine.
Загрязнение воздуха замедляет результаты марафонцев, показало исследование

© Ferra.ru

В исследовании приняли участие более 2,5 миллионов бегунов, завершивших марафоны в США с 2003 по 2019 год. Исследователи проанализировали результаты на девяти крупных марафонах, таких как в Бостоне, Хьюстоне и Лос-Анджелесе. В частности, было исследовано, как загрязнение воздуха в день соревнования влияет на время финиша участников.

Каждое увеличение концентрации загрязняющих частиц в 1 мкг/м3 замедляло среднее время финиша мужчин на 32 секунды и женщин — на 25 секунд. Особенно это влияние ощущали более быстрые бегуны, стремящиеся улучшить свои рекорды.

Мелкие частицы загрязненного воздуха могут возникать от лесных пожаров, сжигания сельскохозяйственных отходов, выбросов автомобилей и промышленных предприятий. Эти частицы влияют на здоровье, повышая артериальное давление, сужая сосуды и влияя на функцию легких.

Источник:Medical Xpress
Автор:Булат Кармак
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