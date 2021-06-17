Загрязненный воздух может быть причиной ожирения у младенцев

Результаты данной научной работы были [опубликованы в Environmental Health(https://ehjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12940-021-00753-8). В рамках исследования специалисты проанализировали данные другой научной работы, добровольцами которой стали 123 беременные женщины-латиноамериканки. Известно, что до беременности треть женщин имели нормальный вес, а еще треть — избыточный. У остальных же наблюдалось ожирение.

Помимо прочего специалисты изучили данные системы качества воздуха Агентства по охране окружающей среды США. Сделано это было, чтобы выяснить, как загрязнения разных классов влияют на внутриутробное развитие.

В результате было установлено, что загрязненных воздух во время беременности влияет на здоровье детей. В частности, такие дети сталкиваются с увеличение количества жира вокруг талии и средней части тела. Кроме того, такое влияние негативно сказывается на росте младенцев.