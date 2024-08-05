Закат империи? Холдинг Уоррена Баффета избавился от половины своих акций Apple

Кроме того, за II квартал 2024 года компания продала ценные бумаги на сумму $75.5 млрд, увеличив свои денежные резервы до рекордных $276.94 млрд.

Продажа значительной части акций Apple и накопление такого объема наличных средств свидетельствуют о трудностях, с которыми сталкивается Баффетт при поиске выгодных инвестиций.

На ежегодном собрании акционеров в мае он пояснил, что компания не будет тратить деньги, если не будет уверена в минимальных рисках и высокой прибыльности своих вложений.

Напомним, что Уоррен Баффетт занимает 7 место в рейтинге богатейших людей мира по версии Forbes, с состоянием в $134.6 млрд.

За последние четыре года его капитал удвоился, что принесло ему прозвище «Оракул из Омахи» за его успешные инвестиционные решения и выдающиеся финансовые достижения.