Заказать бота, неотличимого в общении от человека, можно всего лишь за $20

15:27, 02 февраля 2023
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Заказать бота, неотличимого в общении от человека, можно всего лишь за $20Анонсирована подписка на ChatGPT
Разработчик чат-бота ChatGPT, работающего на основе алгоритмов искусственного интеллекта, компания OpenAI запустила в тестовом режиме платную подписку на свой продукт. Стоимость тарифного плана — $20 в месяц.
Фото: Bloomberg.com
В тариф входят более быстрый ответ бота, доступ к нейросети даже при высокой нагрузке на сервер и ранний, приоритетный доступ к новым функциям. При этом OpenAI рассматривает возможность добавления более дешёвых тарифов и бизнес-подписки.
Поскольку текущая подписка тестовая, её содержание и стоимость могут в итоге измениться.
Сейчас функционал, который открывается с оплатой подписки, доступен только пользователям из США, но в дальнейшем его откроют и жителям других стран.
Источник:Код Дурова
Автор:Андрей КадуковТеги:
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