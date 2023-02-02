Заказать бота, неотличимого в общении от человека, можно всего лишь за $20

В тариф входят более быстрый ответ бота, доступ к нейросети даже при высокой нагрузке на сервер и ранний, приоритетный доступ к новым функциям. При этом OpenAI рассматривает возможность добавления более дешёвых тарифов и бизнес-подписки.

Поскольку текущая подписка тестовая, её содержание и стоимость могут в итоге измениться.

Сейчас функционал, который открывается с оплатой подписки, доступен только пользователям из США, но в дальнейшем его откроют и жителям других стран.