Заходи кто хочет: смарт-замки Xiaomi поломались и начали открывать двери кому попало

Один из пользователей поделился своим опытом использования Xiaomi Smart Door Lock, утверждая, что замок загадочным образом открывался, даже посреди ночи.

В ответ на это, представитель Xiaomi опубликовал сообщение на Weibo, объясняя, что после тщательной проверки было установлено, что продукты, показанные в видео, используют полуавтоматические замки с встроенными цилиндрическими замками класса C.

Важно отметить, что эти модели не поддерживают функцию автоматического откатывания язычка замка, что исключает возможность спонтанного открытия.

Xiaomi подчеркнула, что смарт-замок не поддерживает удаленное открытие через сеть, что повышает уровень безопасности.

Представитель Xiaomi также пояснил, что в случаях, когда дверь не полностью закрыта или рама двери имеет большой допуск при установке, теоретически может возникнуть случайное автоматическое открытие двери.

Для решения проблем пользователей инженеры послепродажного обслуживания Xiaomi провели всестороннюю инспекцию, но во время тестирования заявленная ситуация не повторилась.

Для обеспечения прозрачности и успокоения общественности Xiaomi объявила о намерении пригласить стороннее оценочное агентство для проведения квалификационных испытаний Xiaomi Smart Door Lock. Это решение соответствует обязательству Xiaomi по приоритету безопасности и защиты пользователей.