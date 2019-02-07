Закон об автономности рунета не грозит отключением от мировой сети

Вызвавший большой отклик в СМИ так называемый законопроект об автономности рунета не предполагает отключения пользователей от Сети. Это пояснил журналистам один из авторов инициативы, депутат Госдумы Андрей Луговой.

Луговой опроверг опасения журналистов: «Мы никого отключать не собираемся. Но мы находимся в состоянии угроз со стороны наших противников. Это - технологические, когда может быть нарушена работа интернета, информационные угрозы». Он также отметил: «Отключить интернет вообще невозможно, интернет как таковой будет работать, но пользоваться им будет в том виде, в каком он находится сейчас, невозможно».

Луговой подчеркнул: «Интернет создавался Минобороны США, существуют в мире - и больше их существовать технологически не может - 13 корневых серверов, где хранятся все доменные имена. Все 13 серверов находятся в странах НАТО, в случае отключения этих корневых серверов все население РФ не в состоянии общаться ни внутри страны, ни внешне».

Напомним, законопроект об автономной работе рунета был предложен Госдуме 14 декабря депутатом Андреем Луговым вместе с сенаторами Андреем Клишасом и Людмилой Боковой. Он предусматривает создание инфраструктуры, которая обеспечит работу рунета, если российские операторы связи потеряют возможность подключения к зарубежным корневым серверам.