В России законопроекты о QR-кодах рассмотрят в ближайшие недели

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В России законопроекты о QR-кодах рассмотрят в ближайшие неделиНо чуть позже, чем планировалось изначально
Накануне в Госдуму РФ внесли проекты поправок об использовании QR-кодов, в рамках которых планируется ввести их использование для посещения общественных мест и транспорта. Теперь же стало известно, в какие сроки чиновники рассмотрят документ.
Судя по календарю рассмотрения вопросов палатой с 7 до 22 декабря, пленарное заседание по этой теме должно состояться уже 16 декабря. При этом ожидается, что Госдума рассмотрит законопроекты в первом чтении.
Если закон всё же будет принят, то QR-коды, подтверждающие вакцинацию или перенесенный коронавирус, станут обязательными для посещения общественных мест и междугородних поездок по России. При этом изначально планировалось, что документы начнут рассматривать до конца ноября. Но по итогу было принято решение сперва выслушать предложения от регионов.
Источник: Lenta.ru