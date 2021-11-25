В России законопроекты о QR-кодах рассмотрят в ближайшие недели

Судя по календарю рассмотрения вопросов палатой с 7 до 22 декабря, пленарное заседание по этой теме должно состояться уже 16 декабря. При этом ожидается, что Госдума рассмотрит законопроекты в первом чтении.

Если закон всё же будет принят, то QR-коды, подтверждающие вакцинацию или перенесенный коронавирус, станут обязательными для посещения общественных мест и междугородних поездок по России. При этом изначально планировалось, что документы начнут рассматривать до конца ноября. Но по итогу было принято решение сперва выслушать предложения от регионов.