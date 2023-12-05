Закуп Китаем полупроводникого оборудования вырос на 42%

Согласно последним данным SEMI, в то время как остальной мир затягивает пояса, Китай потратил ошеломляющие 11,06 миллиарда долларов на новейшее оборудование для производства чипов, заняв доминирующую долю в 43 % мирового рынка технологического оборудования.

Удивительно, но в третьем квартале мировые чипмейкеры сократили расходы на оборудование на 1 % до 25,6 миллиарда долларов. В то же время Южная Корея и Тайвань приложили немало усилий, потратив 3,85 и 3,77 миллиарда долларов соответственно (все еще меньше, чем Китай, даже если сложить).