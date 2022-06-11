Зама Цукерберга обвинили в расточительстве денег Meta*

Её подозревают в растратах денег компании на свои проекты. Юристы проверяют, не заставляла ли Сэндберг сотрудников компании работать над своей книгой Lean In и другими проектами.

Также проверяется информация, что в 2016 и 2019 годах Сэндберг пыталась повлиять на газету Daily Mail, чтобы недопустить публикации материалов о её бывшем партнёре Бобби Котике.

* организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России